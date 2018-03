Sem vaga na Mesa Diretora, PSB desiste de apoiar chapa favorita

O PSB possui quatro senadores, todos signatários do texto. Esta posição da sigla se deve, especialmente, à decisão da Mesa Diretora do Senado que minou suas chances de disputar com o DEM uma vaga na 4ª Secretaria da Casa. Isso aconteceu porque a Mesa considerou que a bancada do PSB é formada por apenas três, e não quatro, senadores - uma vez que João Capiberibe (AP) assumiu seu mandato no ano passado, depois de ser barrado pela lei da Ficha Limpa, e o parlamentar só tomou posse de sua cadeira depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a validade da lei nas eleições de 2010.

Entrelinhas. Entretanto, os redatores do documento fizeram questão de escolher cuidadosamente cada palavra a fim de deixar esse racha nas entrelinhas e não escancarado, conforme admitiu a líder da bancada Lídice da Mata (BA). "Essa nota está implícita. O processo do Senado é estranho. Quem é o candidato? Isso é um desrespeito, o Senado está fazendo uma campanha clandestinamente. Vamos esperar que o PMDB apresente um nome."

Sem citar Renan em nenhuma de suas duas páginas, a nota propõe "que o nome do novo presidente esteja associado, perante à opinião pública a esse ideal de renovação", critério que não contemplaria o candidato já escolhido pelo PMDB, já que ele é visto como a continuidade da gestão do senador José Sarney (PMDB-AP).

O texto fala ainda que a eleição acontecerá em um momento em que o Senado passa por um "desgaste de sua imagem institucional", lembra os "baixos índices de aprovação" da imagem do Congresso Nacional e reconhece que "esta Casa tem deixado a desejar". Por fim, adjetiva o Parlamento como "amesquinhado, enfraquecido e submisso".

Proximidade. Apesar do tom crítico às atividades dos parlamentares, os senadores do PSB seguem sem citar nomes especialmente para evitar confrontos com os aliados do governo.

O presidente do partido, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é próximo a Renan e mantém ótimas relações pessoais e profissionais com Renildo Calheiros (PC do B), que é prefeito de Olinda e irmão do provável futuro presidente do Senado. / D. B. e E. L.