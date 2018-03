Sem-teto aderem à greve e bloquearão Régis e Rodoanel O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) anunciou ontem que pretende aderir às manifestações e promete parar duas rodovias de São Paulo no fim da tarde de hoje. De acordo com o coordenador do movimento, Guilherme Boulos, a entidade deve parar o tráfego da Régis Bittencourt e do Rodoanel. Às 16 horas, o MTST sai da Comunidade Pinheirinho 2, na zona leste da capital, e segue até o ponto em que as duas estradas se cruzam. Antes, às 8 horas, o movimento vai protestar no Terminal Vila Luzita, em Santo André. Mais tarde, às 10h, o MTST se junta aos comerciantes da Feira da Madrugada para bloquear a Avenida do Estado. Os ambulantes protestam contra o fechamento da área pela Prefeitura de São Paulo, que iniciou reforma no local. A pauta do MTST é grande. O movimento é contra a especulação imobiliária, contra os despejos e por uma política de desapropriação de terrenos ociosos.