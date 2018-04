Sem-terra já prometem retomar invasões em 2012 Aliados do ex-líder do Movimento dos Sem-Terra (MST) José Rainha Júnior, preso desde junho por suspeita de desvio de verbas públicas, anunciaram ontem que em janeiro vão retomar as invasões de fazendas no Pontal do Paranapanema e Alta Paulista, no oeste do Estado. O objetivo, definido em assembleias realizadas em acampamentos da região, é cobrar novos assentamentos e protestar contra suposta perseguição aos líderes sem-terra que atuam na região.