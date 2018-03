Sem sinais de trégua A proximidade do fim do recesso informal do Legislativo, daqui a sete dias úteis, projeta revezes políticos com potencial para agravar a paralisia que tomou conta do governo desde a primeira queda nos índices de aprovação, reforçada pelas pesquisas feitas após os protestos de rua. O Congresso retoma a pauta do ponto conflagrado em que a interrompeu, com a base em rebelião com a presidente Dilma Rousseff.