Sem citar Marta, Kassab diz que 'faz corredor como se deve'

Ao ser questionado por Ciro Moura (PTC) sobre o que fará para melhorar o trânsito na cidade de São Paulo, o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM) afirmou que já está fazendo. "Depois de 30 anos voltou a se investir em metrô", disse. Veja também: Fórum: Na sua opinião, quem se saiu melhor no debate? Kassab provoca Marta e desafia: 'Quem criou mais taxas'? 'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf Marta prega 'união' com Serra e Kassab se diz parceiro de Lula Kassab fala sobre 'fichas-sujas' e se defende de acusações Contra poluição de carros, Maluf quer 'freeway' nas marginais Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais Em clara provocação a Marta Suplicy, Kassab disse que está fazendo corredores de ônibus como se deve fazer: "Não basta isolar uma faixa de uma Avenida, é necessário investir em bons corredores". Ele também citou a restrição a caminhões e o rodízio que começou a valer para esse veículos. Kassab disse ainda que é muito fácil fazer promessas. "Alguns candidatos dizem que vão contratar mais médicos, mas nós já contratamos. Alguns dizem que vão construir hospitais. É muito fácil prometer, mas temos que ver se eles estão cumprindo", afirmou.