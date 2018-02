Sede do Tortura Nunca Mais é furtada no Rio A sede do Grupo Tortura Nunca Mais, que investiga e denuncia violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar (1964-1985), foi furtada na madrugada de anteontem. O imóvel situado em Botafogo, na zona sul do Rio, foi invadido por um bando de criminosos que fugiu levando R$ 1.567,37 e documentos da entidade.