Secretário do Trabalho nega irregularidades O secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Sérgio Vidigal, disse nesta quinta-feira, 5, que não assinou nem autorizou nenhum convênio com o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat), ONG apontada pela Polícia Federal como centro de esquema de desvio de R$ 18 milhões da pasta. Vidigal, médico, ex-prefeito de Serra (ES), filiado ao PDT, assumiu o cargo em 12 de junho, convidado pelo ministro Manoel Dias. O contrato com a ONG foi firmado em 2008 e resultou, até 2011, no repasse de R$ 47,5 milhões aos cofres da entidade.