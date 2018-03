Secretário diz que denúncias são 'caluniosas' "É uma besteira sem tamanho", reagiu o secretário de Transporte, engenheiro civil Arnaldo Alves. "Há um engano, é coisa caluniosa, sensacionalista." Indignado, Alves antecipou-se e já pediu audiência com o promotor, ainda hoje. "Estou à disposição do promotor, vou levar todos os esclarecimentos a ele. Não existe nenhuma irregularidade na obra. Tem contrato, tudo assinado. São 49 bairros beneficiados." Alves atuou no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Ele destacou que o projeto alcança o Centro Político Administrativo de Cuiabá. O grupo do ex-governador fica na área. "Não tem nada a ver com o nosso projeto, isso é fantasia", desabafa o secretário.