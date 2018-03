Secretária diz que vai pagar dívida de IPTU

'Surpresa'. Um dia após o Estado noticiar a dívida da secretária, Sueli disse que não sabia que era ré na ação movida contra ela pela Procuradoria fiscal do município. "Até agora não fui citada judicialmente para pagamento do débito", disse ela, que antes de assumir o cargo foi por 8 anos secretária de Planejamento e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado.

A ação foi ajuizada em novembro de 2011. Em janeiro do ano passado foi proferido despacho de citação da contribuinte. O mandado de citação, porém, só foi expedido no dia 25 de setembro pela Secretaria da 5ª Vara.

"Ninguém mais do que eu recebeu com surpresa a informação acerca da existência do débito com o IPTU no valor de R$ 1.090,77, relativo ao exercício de 2007, sobre um imóvel de minha propriedade, na época alugado para terceiros", disse a secretária de Finanças na nota.

Segundo ela, para honrar a confiança que o prefeito depositou ao indicá-la para o cargo, "ainda hoje (ontem) tomei providências para o pagamento da dívida do IPTU, com todos os acréscimos legais".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No comunicado, Sueli destacou que a dívida do IPTU não era dela, locadora do imóvel, mas do locatário.

A secretária afirmou que em sã consciência nunca deixou de pagar nenhum tributo. Disse ainda que não teve a curiosidade que moveu o jornalista autor da matéria. "De pesquisar o meu nome na internet em busca de algo que me incriminasse."