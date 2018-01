Secretaria diz que já exonerou os envolvidos

Quanto à servidora Denise Alves dos Santos, apontada pela Polícia Federal como integrante do esquema, a Fazenda, por meio da assessoria de Comunicação, declarou: "(Denise) é vinculada à Procuradoria-Geral do Estado e informações relacionadas a esta servidora devem ser solicitadas ao órgão em questão".

A Fazenda enfatizou que "vem prestando todo apoio à Polícia Federal e demais autoridades envolvidas nas investigações".

A PF destacou que a Secretaria da Fazenda foi decisiva para a execução da Operação Lava Rápido, que desmontou a organização que roubava procedimentos fiscais do Palácio Clóvis Ribeiro. Desde o início, a Fazenda colaborou com as investigações, segundo a PF, inclusive no acesso às estações de trabalho das servidoras supostamente corrompidas.

"Com a evolução das investigações logramos êxito em comprovar um esquema fraudulento de subtração de procedimentos administrativo fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, além de provas documentais dos crimes de fazer operar instituição financeira sem autorização do Banco Central e remessa ilegal de valores ao exterior", assinala o relatório da PF.

A Alpha Galvano não respondeu à reportagem. Investigadores da Lava Rápido anotam que o fato de o auto de infração da Alpha ter sido localizado no escritório da organização não significa que a empresa esteja envolvida com o esquema. Os empresários Antonio Honorato Bérgamo, Wagner Renato de Oliveira e Antonio Carlos Balbi e as servidoras indiciadas pela PF não foram localizados. / F.M.