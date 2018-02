Secretaria de Portos arquiva sindicância contra seu nº 2 A Secretaria de Portos da Presidência poupou seu número 2, o secretário executivo Mário Lima Júnior, em sindicância para apurar irregularidades em empresas citadas na Operação Porto Seguro, da Polícia Federal, que revelou esquema de venda de pareceres no governo. A sindicância foi conduzida pelo chefe de gabinete do próprio secretário, Raul Moura de Sá. A investigação interna concluiu, sem ouvir Lima Jr., que autoridades e servidores da pasta não cometeram faltas. E propôs o arquivamento do caso.