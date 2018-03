Se não for cassado, Donadon perde mandato por faltar a sessões

Se não for cassado sumariamente pela Câmara, o deputado Natan Donadon (sem partido-RO) deverá perder o mandato por ultrapassar o limite de faltas às sessões. Sua pena significa, na prática, que ele ficará o resto do seu mandato atrás das grades.

Donadon deverá cumprir, em regime inicialmente fechado, pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias. Para ter direito à progressão de regime de cumprimento de pena, terá de cumprir um sexto da pena na cadeia - exatos 2 anos, 2 meses e 12 dias. Não conseguiria para passar para o regime semiaberto, em que poderia passar o dia na votando Câmara, por exemplo, e voltar à cela à noite.

O regimento da Casa prevê, no artigo 240, a cassação quando o parlamentar faltar. em um ano, a um terço das sessões em que houver votação. Existe uma ressalva: as faltas podem ser justificadas e abonadas pela Casa. As justificativas, contudo, não incluem a falta por estar preso. São aceitas ausências por missão oficial, interesse particular, licença médica e morte de familiar. "É muito forte dar como justificada alguém que está preso e condenado pelo Supremo", disse um assessor da Casa.