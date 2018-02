Se eleita, meu primeiro ato será procurar Lula, diz Solange

A candidata do DEM à prefeitura do Rio de Janeiro, Solange Amaral, convidada desta quarta-feira, 27, da série de sabatinas do Grupo Estado com os candidatos ao cargo, disse que seu primeiro ato no governo, caso seja eleita, será procurar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar de questões essenciais para a cidade, como as áreas de saúde e transporte. Ela disse também que buscará entendimentos com o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB). O vídeo do debate pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). Veja também: Especial: Perfil de Solange Amaral Solange classifica César Maia de mago das finanças Solange Amaral diz que é possível fazer mais moradias populares 'Não chamei Lula de chefe de quadrilha', ironiza Solange Amaral Solange Amaral defende bilhete único no Rio e alfineta Cabral Solange Amaral quer maior integração entre esferas na saúde Solange Amaral defende atuação do Exército no Rio As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Ela defendeu o programa favela-bairro, de infra-estrutura para as favelas já existentes, e a regulação do crescimento desses locais, através do investimento em moradia formal e transportes. De acordo com Solange, se não há transporte público de qualidade e se não há moradia para as pessoas que precisam, elas vão morar próximas ao trabalho, mesmo que em favelas. Solange também observou que as favelas na cidade têm mais de um século e que o problema de favelização não é exclusivo da cidade. Deu exemplos no Estado do Rio de cidades onde as favelas estão crescendo citando Cabo Frio, Petrópolis e Teresópolis. Outras sabatinas O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV) já participaram da sabatina. Na quinta e sexta-feira, participarão Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, de 1º a 5 de setembro, serão sabatinados, no auditório do Grupo Estado, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). O evento acaba dia 8, com Ivan Valente (PSOL). O horário é o mesmo do Rio, das 11 às 13 horas. Informações e inscrições no http://www.estadao.com.br/sabatinas/home.htm