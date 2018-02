Se Corte acatar recursos, sorteio definirá novo relator Um sorteio definirá o destino e o calendário do novo julgamento no Supremo Tribunal Federal de 12 dos 25 condenados por envolvimento no mensalão caso os embargos infringentes sejam aceitos pela Corte na próxima quarta-feira, 18. Nesse sorteio, será escolhido um novo relator para analisar os recursos.