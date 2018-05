Saúde é maior problema de SP para 23%, mostra Ibope Apesar de o trânsito dominar o debate na corrida pela Prefeitura de São Paulo, o principal problema da cidade, para os paulistanos, é a saúde. É o que mostra pesquisa Ibope divulgada hoje. De acordo com o levantamento, a saúde é citada como maior problema por 23% dos entrevistados. Em seguida aparecem o transporte, citado por 15%, e o desemprego, destacado por 13%. Poluição e segurança pública vêm depois, empatados com 11%, e educação, em seguida, com 5%. O Ibope entrevistou 805 pessoas na capital paulista com mais de 16 anos entre os dias 5 e 11 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais. De acordo com o levantamento, a situação do trânsito é "péssima" para 48% dos entrevistados. A poluição é avaliada como um problema muito grave por 61% dos entrevistados e grave por 33%.