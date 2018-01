Sarney tem melhora e poderá deixar UTI, diz Roseana

A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), filha do senador e ex-presidente da República, José Sarney (PMDB-AP), disse ontem que a equipe médica do Sírio-Libanês avalia que seu pai deve deixar a UTI do hospital nos próximos dias.

O senador, de 83 anos, foi internado no Sírio-Libanês na quarta-feira passada depois de apresentar um "quadro de febre acompanhado de tremores".

Boletim médico divulgado pelo hospital no fim da manhã de ontem informou que Sarney havia apresentado melhora clínico-laboratorial, mas não havia previsão de alta.

"Os médicos mostraram que ele teve melhora em todo o quadro. Estamos mais tranquilos. Se continuar assim, ele deve sair da UTI em torno de 3, 4 dias", afirmou Roseana.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a governadora, além dos familiares, a única visita que Sarney recebeu foi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira. "Ele não tem recebido visitas, nem telefonemas, a não ser da família", disse. "Senti que ele está mais interessado com o que saiu no jornal. Já está voltando a ser o que sempre foi."

O ex-presidente está sendo atendido pelas equipes de David Uip, Roberto Kalil e Carlos Gama. "O paciente José Sarney continua recebendo antimicrobianos e medidas de suporte clínico", informou o boletim divulgado ontem.

Sarney está internado desde a madrugada do domingo passado, quando se sentiu mal durante a festa de casamento de uma das netas, em São Luís. O tratamento teve início na capital maranhense. O senador chegou a receber alta na quarta-feira, mas foi levado em seguida para São Paulo. Na quinta-feira à noite ele foi transferido para a UTI do Sírio-Libanês por causa de um derrame pleural - acúmulo de líquido na membrana que envolve o pulmão. / RICARDO CHAPOLA