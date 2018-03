Sarney se sente mal e passa por exames em SP O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), internou-se no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para se submeter a exames. Após sentir-se mal na noite de sexta-feira, Sarney viajou no início da tarde de ontem para a capital paulista. A assessoria do senador não soube informar se ele ficará internado no hospital até o final dos procedimentos médicos.