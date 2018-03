Sarney paga assessoria com verba indenizatória Ex-presidente da República, ex-governador e pela quarta vez presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) tenta, aos 80 anos, melhorar sua imagem. Ele pagou R$ 24 mil à Prole Consultoria em Marketing para obter um diagnóstico do que deve fazer para melhorar a avaliação da sua carreira política. O serviço foi pago com recursos da verba indenizatória. A assessoria informou que o senador "obedeceu rigorosamente ao regimento da Casa" e que "contabilizou apenas 30% do total que lhe estava legitimamente disponibilizado".