O presidente do Senado, José Sarney, e o líder do DEM, Demóstenes Torres, protagonizaram ontem um bate-boca. Demóstenes acusou Sarney de burlar o regimento de forma "torpe" para votar a DRU como queria o governo. Sarney desceu ao plenário, com o dedo em riste, e exigiu desculpas.