Saques foram 65% acima do normal, estima Caixa

Pelo calendário do Bolsa Família, apenas as famílias portadoras do cartão de final 1 poderiam acessar o recurso no último fim de semana, mas a situação caótica nas agências fez com que a Caixa antecipasse o benefício - os repasses às famílias já voltaram a respeitar o calendário oficial, segundo o banco estatal.

O orçamento total do Bolsa Família para 2013 é de R$ 23,95 bilhões. Para maio, a previsão de repasse é de R$ 2,08 bilhões. Mais de 13 milhões de famílias têm direito ao benefício.

Ontem, a Caixa divulgou nota informando que os beneficiários que anteciparam o recebimento do mês de maio apenas poderão realizar um próximo saque em junho. Devido à superlotação nos postos no fim de semana, as agências do banco iniciaram ontem atendimento mais cedo e operaram com o reforço de funcionários.

No fim de semana, o maior movimento foi registrado em agências das regiões Norte e Nordeste e no Rio.Além do fim do Bolsa Família, outros boatos surgiram. Houve quem tentasse acessar repasse extra de R$ 200, que seria bônus pelo Dia das Mães.