São Paulo terá esquema especial de trânsito na eleição O trânsito na cidade de São Paulo terá esquema especial de funcionamento amanhã, quando acontece o segundo turno da eleição municipal. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nos principais corredores de tráfego do município, para garantir condições normais de circulação do sistema, bem como vai estabelecer pontos fixos em locais de maior movimento, a fim de proporcionar segurança aos pedestres. Conforme informa em seu site na internet, estará liberado o estacionamento em locais sinalizados com placa R6-a - Proibido Estacionar, exceto nas faixas exclusivas para ônibus, junto ao canteiro central e em vias de trânsito rápido, permanecendo em vigor as demais proibições, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, o Elevado Costa e Silva (Minhocão) será liberado ao trânsito e obras e serviços rotineiros serão suspensas. Ao mesmo tempo, o número de linhas e a quantidade de ônibus em circulação amanhã serão elevados. De acordo com informações no site da SPTrans, 70% das linhas de ônibus da cidade estarão operando - quantidade 42% superior ao habitual. A CET ainda recomenda às pessoas que forem votar que procurem estacionar distante dos acessos nas zonas eleitorais, utilizem transporte coletivo, procurem conhecer previamente as vias de acesso aos locais de votação, não estacionem em fila dupla, sobre calçadas ou canteiros, bem como em áreas sinalizadas com cones e cavaletes. E informa que, em caso de dúvida, liguem para o número 156.