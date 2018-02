'São Paulo sente um certo cansaço do PSDB', diz ministro Provável candidato do PT ao governo paulista em 2014, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aproveitou a votação do Processo de Eleições Diretas (PED) do partido para provocar os tucanos. "O povo de São Paulo sente um certo cansaço do PSDB", disse antes de votar em uma escola no Campo Limpo, na zona sul da capital. Apesar de não assumir oficialmente a candidatura, ele falou sobre a estratégia de alianças para enfrentar o governador Geraldo Alckmin (PSDB), que disputará a reeleição. "O PT vai procurar em São Paulo todos os partidos que são aliados da presidente Dilma Rousseff no plano nacional", afirmou. Ainda segundo o ministro, o ex-prefeito de Osasco, Emídio de Souza, que deve ser eleito hoje presidente do PT paulista, será o coordenador de sua campanha.