São José do Rio Preto enfrenta segundo turno A apuração dos votos de São José do Rio Preto foi encerrada. Os candidatos Valdomiro Lopes, do PSB (40,02%) e João Paulo Rillo, do PT (28,91%) se enfrentam no segundo turno. O resultado foi acirrado entre o segundo e o terceiro colocados. Bolçone, do PPS, terminou com 25,26% dos votos e ficou de fora por pouco