São Gabriel da Cachoeira-AM terá seu 1º prefeito índio O município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, a 858 quilômetros de Manaus, elegeu ontem seu primeiro prefeito indígena da história: Pedro Garcia (PT) e seu vice, André Baniwa (PV), ambos da etnia tariano. O município com cerca de 39 mil habitantes - mais da metade índios - também elegeu dois vereadores indígenas. Garcia tentou a prefeitura em 2004 e ajudou a fundar a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) no final da década de 80. Ontem, concorrendo pela coligação "Administração para Todos" (PP-PDT-PV-PPS-PT-PSB), ele teve mais de 51% dos votos válidos do município (6.366), contra 3.207 do segundo colocado, René Coimbra (PMDB). Garcia e André tinham planos de sair em candidaturas separadas, mas na última hora decidiram unir forças. Pedro tem influência na calha do rio Uaupés, enquanto André é uma das maiores lideranças da calha do rio Içana.