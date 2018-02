Sabesp contesta crítica de Skaf a esgoto

SÃO PAULO - As estatais paulistas Sabesp e Metrô contestaram, no final da tarde desta quinta-feira, 11, as críticas feitas pelo candidato do PMDB ao governo estadual, Paulo Skaf, à atual administração. Em caminhada pelos bairros Jardim Vera Cruz e Jardim Horizonte Azul, na zona sul da capital paulista, o peemedebista disse que os moradores da região pagam conta de água e esgoto sem ter o tratamento. Ele prometeu ainda expandir a Linha 5- Lilás do Metrô até o Jardim Ângela, uma antiga promessa do governador Geraldo Alckmin (PSDB) que, segundo a estatal, está em andamento.

Durante a caminhada, o peemedebista foi acompanhado por lideranças das comunidades e pelo vereador e líder do PMDB na Câmara de São Paulo, Ricardo Nunes. Em um dos momentos, Skaf mostrou uma cobrança da Sabesp endereçada a uma moradora da Rua Maria Trevisani que chegou às suas mãos por meio de Nunes. “A preocupação do governo de São Paulo é pôr o esgoto para cobrar o esgoto, mas joga (os dejetos) direto nos rios”, disse, em referência aos córregos com esgoto a céu aberto na região que desembocam na represa Guarapiranga. Ele chegou ainda a acusar o governo de São Paulo de ser o principal responsável pela poluição dos rios.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, contudo, a estatal afirmou que a residência no referido endereço está conectada à rede coletora. “Seu esgoto é enviado para a Estação Elevatória de Esgoto Jardim Vera Cruz, que o bombeia para tratamento na ETE Barueri”, explicou a Sabesp, que alegou ter feito um teste nesta quinta-feira comprovando a ligação do imóvel à rede de esgoto.

A Sabesp afirmou ainda que atende a 10.600 pessoas que possuem endereço regularizado nos dois bairros. Segundo a estatal, cerca de 11.300 pessoas vivem em imóveis não regulares na região.

Procurada, a assessoria de Skaf disse que, apesar das ligações de água, o esgoto da região é jogado nos córregos e que o vereador Ricardo Nunes poderia explicar o caso da conta de água. Nunes, contudo não pode atender à reportagem pois estava recebendo uma homenagem no Centro de Tradições de Santo Amaro.

Metrô. O peemedebista prometeu ainda a expansão da Linha-5 Lilás do Metrô até o Jardim Ângela, uma antiga promessa do governo estadual que ainda está em fase de estudos técnicos. A assessoria da campanha de Skaf não quis comentar sobre as obras.