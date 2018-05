Sabatina Estadão: Valente critica ações do PT O candidato do PSOL à Prefeitura da capital paulista, Ivan Valente, disse hoje, durante sabatina promovida pelo Grupo Estado, que deixou o Partido dos Trabalhadores (PT) porque não tem medo de começar de novo. "O PT cumpriu um papel histórico no Brasil e participamos de momentos especiais no partido", destacou, ponderando que "a necessidade de chegar ao poder a qualquer custo" levou a legenda a distorções, citando "as alianças espúrias" que desembocaram no escândalo do chamado mensalão. Na avaliação do candidato, a cúpula do PT que dominou a máquina partidária não executou o programa da legenda quando Lula chegou à Presidência e deu continuidade a projetos da administração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como a política econômica. "Nossa saída do PT é uma saída de riscos, sem medo de começar de novo, mas era preciso resgatar o imaginário socialista", afirmou. O candidato do PSOL voltou a dizer que sua legenda não aceita doações de grandes empreiteiras e empresas e citou que "o erro foi feito" no Rio Grande do Sul em razão da campanha da candidata à prefeitura de Porto Alegre pela legenda, Luciana Genro, ter recebido doação de R$ 100 mil do Grupo Gerdau.