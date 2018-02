Sabatina Estadão: Solange defende interação em saúde A convidada de hoje da série de sabatinas do Grupo Estado com os candidatos à Prefeitura do Rio, Solange Amaral (DEM), defendeu uma maior interação entre as esferas municipal, estadual e federal do governo para uma atuação mais eficiente na área da saúde. Ao falar da epidemia de dengue que atingiu a cidade do Rio, ela destacou que a prevenção seria o melhor caminho e criticou o Ministério da Saúde que alocou apenas 31% dos recursos destinados à prevenção. E reconheceu que "todo mundo poderia ir melhor" porque não é um assunto só da cidade. Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV) já participaram do evento, iniciado na semana passada. Amanhã, o candidato do PSOL à prefeitura carioca, Chico Alencar, vai expor seus planos. Na sexta-feira, será a vez de Jandira Feghali (PC do B) ser sabatinada, encerrando o ciclo com os candidatos do Rio. A sabatina está sendo realizada na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).