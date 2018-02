Sabatina Estadão: Alencar critica segurança no RJ O candidato a prefeito do Rio e deputado federal Chico Alencar (PSOL) criticou hoje, na sexta das sabatinas promovidas pelo Grupo Estado com candidatos à prefeitura, a política de segurança do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB). "Vamos questionar a política do confronto, do atira primeiro e depois pergunta", disse. Para ele, deve haver ação social para prevenir a violência. "Estamos enxugando gelo enquanto não houver ação social", disse. Crítico também do prefeito Cesar Maia (DEM), Alencar disse não ter conhecimento de que o prefeito também é contrário à política de segurança estadual. "Maia é ciclotímico", afirmou. Ele aproveitou para alfinetar também o candidato a prefeito do PMDB, Eduardo Paes. De acordo com Alencar, Cesar Maia acusa Eduardo Paes de ter estimulado milícias, o que Paes negou veementemente quando participou da sabatina do Estadão. "Eles se merecem", disse Alencar referindo-se a Maia e Paes. Durante a sabatina, o candidato disse também que está havendo na política da cidade "a captura de instituições públicas pela criminalidade". Alencar lembrou, sem citar nomes, as prisões do deputado estadual Natalino Guimarães, "expulso do DEM na undécima hora", do ex-deputado estadual pelo PMDB e ex-chefe da Polícia Civil Álvaro Lins e do vereador Jerônimo Guimarães (PMDB), conhecido como Jerominho e irmão de Natalino. Ele afirmou que há cerca de mil candidatos a vereador no município e "talvez 20% disso tenha espírito público contra a criminalização da política", afirmou. Alencar falou de suas prioridades na prefeitura caso seja eleito, destacando as áreas da saúde, educação e transparência na gestão dos recursos públicos. O deputado, que não aparece entre os três primeiros colocados nas pesquisas eleitorais, fez questão de declarar: "não sou candidato a secretário de saúde ou de educação". Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV) e Solange Amaral (DEM) já participaram do evento, iniciado na semana passada. Amanhã, a candidata do PCdoB à prefeitura carioca, Jandira Feghali, vai expor seus planos, encerrando o ciclo com os candidatos do Rio.