Sabatina Estadão: Alencar critica apoiadores de Lula O candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Chico Alencar (PSOL), diferenciou a posição do seu partido, que faz oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de outros partidos de esquerda ao criticar a defesa feita pela candidata do PC do B ao cargo, Jandira Feghali, de união dos partidos de esquerda em torno da candidatura dela. Alencar colocou Jandira no bolo de candidatos da base do governo de Lula no Rio ao chamá-los de "Luladependentes" durante a sexta das sabatinas do Grupo Estado com os candidatos a prefeito do Rio. Também estão na base de apoio ao governo Lula os candidato do PT, Alessandro Molon, do PRB, Marcelo Crivella, e o do PMDB, Eduardo Paes. Jandira fecha a série de sabatinas no Rio amanhã, às 11h, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). O candidato disse também que pretende auditar a dívida pública municipal e, se eleito, ameaça não pagá-la. "O não pagamento vai depender da situação", disse. Ele registrou que o município não está em situação de insolvência financeira. De acordo com Alencar, não se pode "alimentar a ciranda financeira".