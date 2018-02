Russomanno ganha fôlego com ajuda de PT e PSDB

Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à Prefeitura pelo PRB, Celso Russomanno, transita com desenvoltura no mundo petista. Ajudou o Planalto nas principais votações enquanto deputado, entre 2007 e 2010. Apoiou a campanha presidencial de Dilma Rousseff (PT) e, neste ano, o seu partido ganhou o Ministério da Pesca.

Na eleição para o governo do Estado em 2010, atacou o PSDB e ajudou o PT a tentar forçar, em vão, um segundo turno entre o petista Aloysio Mercadante e o tucano Geraldo Alckmin. Mas agora, na disputa de 2012, foi o Palácio dos Bandeirantes que deu uma ajuda a Russomanno ao facilitar o acordo do candidato com o PTB, da base de Alckmin.

Com a aliança, Russomanno ganhou 1min31s no horário eleitoral na TV - sua candidatura terá mais de dois minutos -, estrutura de campanha e o advogado Luiz Flávio D'Urso como vice. Chega à disputa numa coligação de seis partidos e com a ajuda de quadros que têm relação com a Igreja Universal e a Rede Record.

Desde setembro, cresceu 5 pontos porcentuais nas pesquisas e hoje tem 24% das intenções de voto, segundo o Datafolha de junho, na esteira da exposição que programas na TV em três emissoras lhe garantiram até o mês passado. O fôlego nas pesquisas e a estrutura eleitoral são acompanhados com cautela pelas campanhas de Fernando Haddad (PT) e José Serra (PSDB).

Alianças. Na última semana de junho, PSDB, PT e PRB foram em busca do PTB, que dava sinais de que rifaria a candidatura própria. O PT queria evitar que o partido migrasse para a órbita de Serra, o que aumentaria a chance de vitória no 1.º turno. Serristas também entraram em campo para tentar levar o tempo de TV dos petebistas. Mas, apesar de Campos Machado, presidente do PTB paulista, ser da base do governo Alckmin, a ação foi feita sem a ajuda do governador.

No dia 28, Campos Machado conversou com Alckmin no palácio sobre o rumo que deveria tomar na eleição. Saiu de lá e encontrou emissários de Serra para avisá-los que deveria apoiar o PRB.

Na mesma noite, quando a cúpula da campanha de Russomanno comemorava a coligação, o celular de Marcos Pereira, presidente do PRB, tocou. Era Alckmin. O governador foi informado sobre o fechamento do acordo e deu "parabéns" ao PRB.

Nos últimos meses, o PRB, de Russomanno, aproximou-se de Alckmin, que já costura um leque de alianças para a sua reeleição. Antes de o acordo com o PTB sair, o governador recebera a direção do PRB em um almoço no palácio, onde falaram sobre a eleição de 2014. A questão municipal mal foi mencionada. Há cerca de três semanas, chamou no palácio o presidente da Record, Alexandre Raposo, e Pereira, ex-vice-presidente da emissora e coordenador da campanha de Russomanno. Mais uma vez não se falou sobre o apoio a Serra.

Para o PRB, a entrada do PTB na campanha de Russomanno era estratégica. Os líderes do partido avaliavam que ela só sairia se Alckmin não se opusesse.

Presidente licenciado da OAB-SP, D'Urso tem a missão de ampliar a inserção de Russomanno entre os eleitores com maior renda e escolaridade. O candidato tem uma aprovação maior entre eleitores com até cinco salários mínimos. Para o comando da campanha, ele precisa crescer entre os eleitores com maior escolaridade e maior renda. Se for bem sucedido na tarefa e mantiver os votos na periferia, avaliam, estará no segundo turno. O desafio é evitar o desempenho de 2010, quando Russomanno começou com 11% nas pesquisas e terminou com 5% nas urnas.

Na cidade, teve apenas 433.481 ou 6,68% dos votos. "Se fosse um ano atrás, eu duvidaria. Agora, tenho certeza. Vamos para o segundo turno", diz o deputado estadual Gilmaci Santos (PRB).

Projeto. A campanha de Russomanno é o eixo principal de uma estratégia de crescimento do PRB no País. Em 2008, o partido, criado um ano antes, elegeu 54 prefeitos. Agora lançará cerca de 300, e a meta é eleger, pelo menos, 100. Além de Russomanno, a legenda terá candidato a prefeito em outras três capitais: Maceió, Salvador e Boa Vista.

Com quadros ligados à Record e à Universal, como o próprio presidente Marcos Pereira e o ministro Marcelo Crivella (Pesca), o PRB é apontado por adversários como braço político do bispo Edir Macedo. No núcleo duro da campanha, o presidente estadual do PRB, Vinícius Carvalho, foi presidente da Record no Rio. O tesoureiro Aildo Rodrigues foi funcionário do Banco Renner, que teve ações compradas pela Record em 2009.

Pereira nega que a legenda sirva a esse propósito e afirma que não há intromissão da igreja nem da emissora no PRB, que preside desde 2011. "Isso é um rótulo que a mídia quer nos impor. Queremos desmistificar isso", afirma. Principal nome na campanha de Russomanno, ele cita números. "Dos 780 vereadores do partido em todo País, apenas 70 são evangélicos. E só 55 da Universal",diz. Para ele, o fato de sete dos dez deputados federais do PRB serem da Universal pode ter contribuído com o "mito". Pereira destaca que o vice-presidente José Alencar, morto em 2011, foi fundador da sigla.

Pereira é quem construiu a campanha de Russomanno. No final do primeiro semestre de 2011, o encontrou em Brasília, na fila de embarque de um voo para São Paulo. Fez uma sondagem sobre a ida ao PRB e encontrou receptividade. Em setembro, foi divulgada uma pesquisa que colocava Russomanno em primeiro lugar na corrida pela Prefeitura. Pereira resolveu procurar o deputado e insistir no convite, dessa vez com a promessa de que daria a legenda para ele disputar a eleição deste ano. Àquela altura, Russomanno queria deixar o PP, de Paulo Maluf, com quem se desentendera em 2010 e a quem acusara de ter usado o horário eleitoral para promover sua campanha de deputado.

Russomanno aceitou o convite. Três meses depois, em dezembro, estreou o quadro Patrulha do Consumidor na Rede Record.

Perfil. Nas pesquisas qualitativas feitas pelo PRB, PSDB e PT, eleitores relacionam o candidato a valores como justiça. Avaliam, no entanto, que ele é ainda cru para exercer cargo no Executivo. Outra característica é que o seu eleitor avalia bem os governos Lula e Dilma. Mas, se em 2010, Russomanno deu uma mãozinha para o PT e ajudou o partido na tarefa de criticar Alckmin, agora o cenário é diferente.

Mesmo se não for para o segundo turno, a candidatura de Russomanno terá cumprido uma missão na eleição, a de fortalecimento e de projeção do PRB.

Questionado sobre os políticos que pertencem aos quadros da legenda, Pereira diz: "Não temos governador". Depois, sorri e completa: "Por enquanto".