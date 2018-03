Russomanno admite chapa com Chalita O pré-candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno (foto), não descarta a possibilidade de compor chapa única com o pré-candidato do PMDB, Gabriel Chalita. Em entrevista ao Grupo Estado, ontem, ele defendeu uma candidatura capaz de quebrar a polarização PT-PSDB. Ele avisou que aguardará a convenção partidária para se definir. Também criticou o prefeito Gilberto Kassab (PSD) por gastar tempo formando a sigla.