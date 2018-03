Ruralistas fazem pressão ao governo Produtores rurais pressionam o governo pela suspensão das demarcações de terras indígenas no País - até agora processos foram suspensos no Paraná e Rio Grande do Sul. A bancada de Mato Grosso do Sul pede que a medida alcance o Estado, um dos principais focos de conflitos, onde morreu o índio terena. / ANDRÉA JUBÉ VIANNA