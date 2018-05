Ruralistas cobram Campos sobre posição de Marina

O encontro foi patrocinado pela Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic) e contou com cerca de 200 pessoas. Campos respondeu a perguntas elaboradas em reunião dos empresários rurais da entidade no dia anterior.

Uma delas questionava o candidato se, em seu grupo, havia "outras pessoas que se posicionam contra o agronegócio" além de Marina, ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula.

Campos respondeu: "Eu nasci no meio rural, conheço a realidade do homem do campo e sou o primeiro a agir em defesa deste setor que é fundamental para o desenvolvimento do País".

No ano passado, o anúncio da aliança entre Marina e Campos afastou alguns produtores rurais da candidatura do PSB.

Desfeito o "mal-estar", o presidente da Acic, José Torres Sobrinho, entregou uma pauta com algumas reivindicações do setor produtivo. Dentre as demandas, obras de infraestrutura, logística e reforma tributária.

Em entrevista, Campos atacou o governo Dilma Rousseff. "Nós vamos subir a rampa e vai descer àquela turma que está lá de costas para o Brasil. Não vamos governar com aquelas velhas raposas que estão lá roubando o sonho do povo brasileiro de construir uma nação melhor. É insustentável esse padrão político brasileiro, com 39 ministérios que os partidos chamam de seus. Vamos fazer de outro jeito."