RS contrata pesquisa sobre 'imparcialidade' de jornal O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul encaminhou representação ao Tribunal de Contas do Estado questionando a contratação pelo governo Tarso Genro (PT) de uma pesquisa que perguntou a 2.400 entrevistados sobre a "imparcialidade" do jornal Zero Hora, do Grupo RBS.