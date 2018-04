Rosinha lidera parcial em Campos, com 74,7% de votos A ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho (PMDB) lidera a apuração para a prefeitura de Campos com 74,75% dos votos válidos, segundo a última parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Rosinha estava com 38.933 votos. Em segundo lugar aparece a Professora Odete (PC do B), com 11.358 votos (21,81% dos votos válidos), seguida de Paulo Feijó (PSDB), com 1.400 votos (2,69%). O que impressionava até a última parcial era o total de votos nulos, que chegava a 43,79% do total. Os votos em branco representavam 1,84%. Já foram apurados 34,36 dos votos totais na cidade.