Rosinha Garotinho vence eleição em Campos-RJ Rosinha Garotinho (PMDB), ex-governadora do Rio de Janeiro, é a prefeita eleita de Campos, com 54,5% dos votos válidos (135.614), segundo dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,7% das urnas totalizadas, boletim do TSE das 19h35 mostrava que o candidato do PDT Arnaldo Vianna obteve 45,5% dos votos válidos (113.332). A abstenção na cidade do norte fluminense, berço político da família Garotinho, foi de 17,8%, com 4,4% de votos nulos e 1,5% de brancos.