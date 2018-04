Rosário vota em Porto Alegre confiante na vitória A candidata do PT à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário, votou por volta das 12h30 no colégio São José do Murialdo, na zona leste da cidade. Acompanhada pelo marido Eliezer Pacheco, pela filha Maria Clara, pelo presidente estadual do partido, Olívio Dutra, e pelo deputado federal Henrique Fontana, Rosário mostrou-se confiante num resultado que lhe dê a vitória, revertendo as tendências detectadas pelas pesquisas eleitorais. "No segundo turno, as pessoas puderam avaliar qual é a cidade que querem ter: se uma cidade com desenvolvimento e visão humana de integração e inclusão, voltada para uma vida melhor de todos, ou parada, como a atual gestão está fazendo", afirmou.