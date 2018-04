Roraima vota em meio a denúncias de compra de voto

As eleições em Roraima acontecem com fortes boatos de compra de voto. Em Boa Vista, centenas de eleitores passaram a madrugada deste domingo, 5, na frente de suas casas a espera das doações de candidatos. Eles pedem R$ 100 pelo voto. A Justiça Eleitoral e a Polícia Federal receberam mais de 300 denúncias de compra de voto. Um candidato a vereador e três cabos eleitorais foram detidos fazendo boca de urna. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Também foram apreendidos panfletos com graves denúncias contra o atual prefeito Iradilson Sampaio (PSB), candidato a reeleição pela coligação Boa Vista de Todos Nós. O material foi distribuído nas escolas da Capital, onde funcionam as seções eleitorais. Apesar disso, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, desembargador Almiro Padilha, registra que até agora esta é uma das eleições mais tranqüilas nos últimos anos no Estado. Das 822 seções, apenas quatro urnas apresentaram defeito e tiveram que ser substituídas. As filas são pequenas e não há tumulto nos locais de votação. Os quatro candidatos a prefeito de Boa Vista já foram às urnas para votar. Iradilson Sampaio votou na escola São Vicente,no bairro de mesmo nome. Ele chegou acompanhado do senador Romero Jucá (PMDB), líder do governo federal no Senado. Já Luciano Castro (PR) votou na escola Costa e Silva, no bairro São Francisco. Ele chegou ao local acompanhado do governador Anchieta Júnior (PSDB). Em Pacaraima, o líder arrozeiro e prefeito Paulo César Quartiero (DEM), que tenta o segundo mandato, votou na escola padre José Anchieta, na Vila Surumu, palco dos recentes conflitos em torno da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. A previsão do Tribunal Regional Eleitoral é que o resultado das eleições seja divulgado antes das 22h. Para garantir a agilidade na apuração, os locais mais remotos, como aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, contam com telefones via satélite para transmissão dos dados. Outras três pessoas foram presas em Pacaraima, por venda de bebida alcoólica, transporte ilegal de eleitores e tentativa de compra de votos.