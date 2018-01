Romário, que havia reclamado de faltas, só vai à Casa à tarde Cinco dias depois de reclamar pelo Twitter da falta de trabalho na Câmara, o ex-jogador Romário (PSB-RJ) registrou sua presença em plenário, mas não deu as caras na sessão matutina da Casa. Ao contrário da maioria de seus colegas de Câmara, que pôs seu nome no painel logo cedo, Romário preferiu marcar presença somente à tarde. Com isso, evitou sofrer desconto de R$ 2 mil em seu contracheque.