Rodrigo Agostinho é o novo prefeito de Bauru-SP O vereador Rodrigo Agostinho (PMDB) é o novo prefeito da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. De acordo com o último levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 18h37, 95,53% das urnas tinham sido apuradas. De um total de 233.653 eleitores, Agostinho obtinha 53,83% dos votos válidos (92.071), conta os 46,17% (78.972) do adversário do PSDB, Caio Coube. Cerca de 18,50% dos eleitores não compareceram às urnas. Os votos em branco corresponderam a 1,85%, enquanto os nulos somaram 4,13%.