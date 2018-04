Roberto Goes é eleito em Macapá com 51,74% Em Macapá, capital do Amapá, o candidato Roberto Góes (PDT) foi eleito prefeito com 51,74% dos votos válidos, consideradas 98,97% das urnas apuradas. O adversário, Camilo Capiberibe (PSB), somou 48,26% dos votos apurados e não tem mais como virar. Os votos em branco ficaram em 0,83% do total; os nulos fecharam em 2,14% e as abstenções, em 16,58%.