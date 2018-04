Roberto Góes, do PDT, é eleito em Macapá com 51,74%

Em Macapá, capital do Amapá, o candidato Roberto Góes (PDT) foi eleito prefeito com 51,74% dos votos válidos, consideradas 98,97% das urnas apuradas. O adversário, Camilo Capiberibe (PSB), somou 48,26% dos votos apurados e não tem mais como virar. Os votos em branco ficaram em 0,83% do total; os nulos fecharam em 2,14% e as abstenções, em 16,58%. Veja também: O resultado eleitoral nas capitais do País Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos O segundo turno reavivou a disputa política entre duas das famílias mais influentes do estado. Enquanto o candidato a prefeito Camilo Capiberibe (PSB) é filho de João Capiberibe (PSB), governador do Estado entre os anos de 1995 e 2002, Roberto Góes (PDT) é primo do atual governador Waldez Góes (PDT), no cargo desde janeiro de 2003, de quem tem o apoio. Candidato da coligação que reúne seu partido (PSB), o PSOL de seu vice, Randolfe Rodrigues, o PMN e o PPS, o deputado estadual licenciado Camilo Capiberibe também conta com o apoio pessoal da deputada federal Fátima Pelaes (PMDB), derrotada no primeiro turno da disputa à prefeitura, e do prefeito reeleito de Santana, o petista José Antônio Nogueira, a segunda cidade mais populosa do Estado. Camilo tem 36 anos e é bacharel em Direito. Durante o primeiro turno, Camilo teve de lidar com as tentativas de associá-lo ao episódio, que resultou na cassação dos mandatos de seu pai, então senador, e de sua mãe, Janete Capiberibe, que, na época, era deputada federal. Ambos foram acusados de comprar votos durante as eleições de 2002. Primo do atual governador do estado, Roberto Góes também conta com o apoio dos senadores José Sarney (PMDB), Gilvam Borges (PMDB) e Papaléo Paes (PSDB); do deputado federal Davi Alcolumbre (DEM) e do atual presidente da Assembléia Legislativa, Jorge Amanajas, líder do diretório regional do PSDB. Em seu quinto mandato parlamentar, o quarto como deputado estadual, Roberto, 42 anos, ocupava o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa até se licenciar para disputar a prefeitura pela coligação que reúne PDT, DEM, PSDB, PTdoB e PSL. Roberto cursa Administração de Cidades e já presidiu a Federação Amapaense de Futebol, experiência administrativa que, junto à adquirida como parlamentar, permitirá, segundo ele, imprimir na prefeitura "o mesmo espírito organizacional implementado no futebol amapaense". Em sua página na internet, Roberto afirma gozar "de grande prestígio" junto ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. No primeiro turno, dos 219.241 macapaenses aptos a votar no primeiro turno, 188.601 mil compareceram às urnas. Entre os sete candidatos que concorreram no primeiro turno, Camilo Capiberibe obteve 59.864 votos, ou 33% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Roberto Góes, com 48.020 mil votos, ou 26,53%. Houve 1.880 votos brancos e 5.696 votos nulos.