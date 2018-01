Rival interno, Aníbal critica 'insistência' de ex-governador Tucanos têm dado duas opções para José Serra nas eleições do ano que vem: disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, e virar puxador de votos, ou concorrer a uma vaga no Senado. Caso decida por este último caminho, porém, o ex-governador enfrentará obstáculos. O secretário estadual de Energia de São Paulo, José Aníbal, quer ser o candidato do partido. "Essa insistência do Serra, esse candidatorismo dele, levou o PSDB a fragorosa derrota em São Paulo no ano passado", disse Aníbal, que disputou o Senado em 2002.