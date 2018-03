Rio critica exigência de compensações Em nota, o governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que a revisão do indexador não pode exigir moeda de troca: "O Estado vê como positiva e necessária essa mudança, mas entende que ela não pode ser encarada como compensação de eventuais perdas de receita no âmbito da discussão dos royalties ou no da continuidade nos critérios de