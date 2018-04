Richa se reelege com 78% em Curitiba, indica Ibope Pesquisa boca-de-urna do Ibope, divulgada pela Rede Globo, indica a reeleição de Beto Richa (PSDB) a prefeito de Curitiba no primeiro turno, com 78% dos votos. A candidata do PT, Gleisi Hoffman, fica em segundo lugar, com 19%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.Registro. O número de registro na 1.ª Zona Eleitoral de Curitiba é 1960/ 2008.