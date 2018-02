Revista receita 'remédio de Minas' ao Brasil A revista britânica The Economist publicou reportagem elogiosa ao senador Aécio Neves, presidenciável do PSDB em 2014, na edição que começou a ser vendida ontem no Reino Unido. Com o título "O remédio de Minas", a publicação diz que Aécio executou um "choque de gestão" em Minas Gerais.