Revista elogiou medidas de MG A revista britânica The Economist publicou em março reportagem elogiosa ao choque de gestão mineiro e a seu idealizador, Aécio Neves, virtual candidato do PSDB à Presidência. Com o título "O remédio de Minas", a publicação destaca que houve enxugamento na estrutura administrativa do Estado, em contraste com o aumento no número de ministérios no governo federal. A revista também cita o fato de Minas ter sido considerado o Estado mais bem administrado em pesquisa da empresa de consultoria Macroplan.