Retorno político de qualificação de mão de obra é incerto Os programas do governo para a qualificação profissional dos beneficiários do Bolsa Família constituem uma boa política pública, segundo o pesquisador Cesar Zucco. Podem ajudar o País a resolver um de seus principais desafios na área do trabalho, que é tornar a mão de obra mais produtiva. "É um tipo de política que pode dar mais resultados a longo prazo do que a transferência direta de dinheiro", observa.