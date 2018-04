Resultado das eleições fortaleceu democracia, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje em seu programa de rádio semanal "Café com o Presidente" que o segundo turno das eleições municipais, realizado ontem em trinta cidades brasileiras, "fortaleceu o processo democrático". Quanto ao resultado, afirmou: "Nós temos que respeitar, porque foi a vontade expressa pelo povo". O PT perdeu as eleições nas três capitais em que disputava o segundo turno. Em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) venceu Marta Suplicy. Em Porto Alegre, o prefeito José Fogaça (PMDB) venceu Maria do Rosário. Em Salvador, o prefeito João Henrique Carneiro (PMDB) bateu Walter Pinheiro. Nessas eleições municipais o PT foi vitorioso em seis capitais: Fortaleza (CE), Palmas (TO), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Vitória (ES) e Recife (PE). Lula disse ainda durante o programa que pretende ampliar as parcerias do governo federal com as prefeituras brasileiras para projetos sociais. "Nós vamos trabalhar muito mais fortemente com os prefeitos a partir de agora para que a gente possa fazer mais políticas sociais", disse. Lula destacou a participação das prefeituras na implementação de programas sociais do governo, como o cadastro do Bolsa Família, de responsabilidade do município. De acordo com o presidente, nessas parcerias o partido do prefeito é irrelevante. "Não quero saber a que partido político pertence o prefeito. O prefeito tem tanta responsabilidade quanto eu para ajudar a resolver o problema da população", argumentou.