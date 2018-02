Resposta será por canal diplomático, diz porta-voz americano

Em uma curta nota, Hayden afirmou que os Estados Unidos já deixaram "claro que reúnem inteligência externa do mesmo tipo da reunida por todas as nações".

O Conselho de Segurança Nacional é o principal organismo de aconselhamento do presidente em questões relacionadas à segurança nacional e política externa.

As revelações de Edward Snowden sobre a atuação da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) no Brasil projetou uma sombra sobre a viagem que Dilma fará a Washington no fim de outubro. Será a única visita com status de Estado que Obama receberá neste ano. As preocupações do governo brasileiro foram apresentadas em Washington na semana passada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Durante os encontros, representantes do governo Obama rejeitaram proposta do Brasil de firmar acordo de cooperação para regular o acesso recíproco a dados telefônicos e de internet.